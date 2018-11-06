МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Чистая прибыль итальянского энергоконцерна Enel по итогам девяти месяцев текущего года увеличилась на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,016 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Чистая прибыль Enel от обычных видов деятельности выросла на 11,8%, до 2,888 миллиарда евро. Выручка компании увеличилась на 2%, до 55,246 миллиарда евро. Показатель EBITDA составил 12,134 миллиарда евро, увеличившись на 6% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Показатель EBITDA от обычных видов деятельности вырос на 6,2%, до 12,006 миллиарда евро.

Чистый финансовый долг компании по итогам девяти месяцев 2018 года составил 43,122 миллиарда евро (рост на 15,3%). Увеличение долга компания объясняет необходимостью финансирования покупки контрольного пакета в бразильской компании Eletropaulo, затратами на консолидацию своего бизнеса в Чили и выплатой дивидендов за 2017 год.

"Возобновляемые источники энергии вновь стали главной причиной хороших финансовых результатов концерна, в то время как географическая диверсификация нашего бизнеса доказала свою эффективность в условиях колебаний валютных курсов", — приводятся в релизе слова гендиректора Enel Франческо Стараче.

Enel — крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. Российская "дочка" Enel, "Энел Россия", имеет четыре производственных филиала в РФ — на Урале (Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС), на Северном Кавказе (Невинномысская ГРЭС) и в Центральной России (Конаковская ГРЭС). Общая установленная мощность — 9,4 тысячи МВт.