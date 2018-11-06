МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Южно-Африканская Республика (ЮАР) договорилась о вступлении в ассоциацию с Международным энергетическим агентством (МЭА), говорится в сообщении агентства.

На данный момент в МЭА насчитывается 30 стран-членов и восемь стран, заключивших соглашение об ассоциации.

"ЮАР становится первой страной в Африке к югу от Сахары, которая формализовала свое сотрудничество с МЭА. Это открывает новые возможности для совместной работы по обеспечению более устойчивого и безопасного энергетического будущего для Африки и всего мира", — говорится в сообщении.

Министр энергетики ЮАР Джеф Радебе и глава МЭА Фатих Бироль объявили о достижении соглашения в рамках конференции "Неделя нефти в Африке" (Africa Oil Week) в Кейптауне.

Отмечается, что по условиям соглашения ЮАР, которая за прошедшие годы сыграла важную роль в подготовке основных докладов МЭА по Африке, будет развивать сотрудничество с агентством в области энергетических данных и статистики, распространения возобновляемых источников энергии и интеграции сетей и инноваций в области энергетики.