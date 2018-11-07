МЕХИКО, 7 ноя /ПРАЙМ/. Власти Аргентины впервые выставляют на торги 38 блоков углеводородов на своем шельфе, сообщает издание ADN Sur.

Речь идет о праве на разведку и разработку участков в бассейнах на участках общей площадью 225 тысяч квадратных километров, в том числе в районе Фолклендских (Мальвинских) островов, которые являются предметом давнего спора между Аргентиной и Великобританией.

Заявки по участкам принимаются до 14 февраля 2019 года, открытие конвертов запланировано на 14 марта, подведение итогов – 15 апреля. Разрешения будут выданы, как ожидается, в июле 2019 года.

Шельф Аргентины является наименее геологически изученной территорией страны.