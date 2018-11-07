МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру увеличилось в октябре в месячном выражении на 13 единиц, или на 0,6%, до 2,271 тысячи штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

В годовом выражении количество буровых выросло на 194 единицы, или на 9,3%.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении вырос на девять штук, или на 0,9%, и составил 1,062 тысячи штук, в Канаде — сократился на девять штук, или на 4,5%, до 192 штук.

На Ближнем Востоке общее число буровых установок за месяц выросло на девять единиц, или на 2,3% — до 404 штук. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) показатель снизился на одну штуку, или на 0,5%, до 221 штуки, в Африке — уменьшился на две штуки, или на 1,8%, до 107 штук. В Латинской Америке показатель в месячном выражении вырос на одну единицу, или на 0,5%, до 193 штук. Количество установок в Европе выросло на шесть штук, или на 7%, до 92 единиц.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый пятый рабочий день месяца публикует количество буровых установок по всему миру. В 2017 году Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазовое подразделение американского концерна General Electric) завершили сделку по слиянию. Объединенная компания носит название Baker Hughes, a GE Company (BHGE).