БЕРЛИН, 7 ноя — ПРАЙМ. Переговоры о продолжении украинского транзита между Еврокомиссией, РФ и Украиной идут тяжело, но альтернативы им нет, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер на 11-й Российско-германской сырьевой конференции, которая проходит в среду в Потсдаме.

"Мы начали диалог, прямые переговоры между Россией и Украиной о продолжении транзита после 2019 года… под председательством ЕК… Переговоры сейчас ведутся на уровне экспертов, они идут тяжело, но разумной и приемлемой альтернативы этому нет", — сказал министр.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной начались в июле в Берлине.