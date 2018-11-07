МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продемонстрировали спад после выхода данных о росте запасов нефти в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.45 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,14%, до 72,03 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,59%, до 61,83 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 ноября, увеличились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4% — до 431,8 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Ранее днем цены росли на фоне сообщений, что Россия и Саудовская Аравия вынуждены сократить добычу нефти как минимум на 1 миллион баррелей нефти в день. Об этом агентству Блумберг заявил представитель Ирана в ОПЕК.