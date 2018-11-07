МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Члены Совета Федерации и депутаты Госдумы готовы разработать и внести законопроект, который допускает российские частные компании к работе на шельфе РФ.

О необходимости разработки такого законопроекта в среду на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям заявил член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов. Такое предложение он сделал в ходе обсуждения поправок ряда сенаторов к законопроекту о проведении аукционов на право пользования участками недр шельфа РФ, которые разрешали допуск российских частных компаний к таким аукционам.

Думский комитет по природным ресурсам "по техническим причинам" данные поправки не поддержал, но члены комитета выразили готовность принять участие в разработке такого законопроекта. "Закон действительно нужен, но вы вносите сейчас поправки в статью 9 и статью 13.1 закона о недрах, а у нас (в законопроекте) идет статья 7 закона о континентальном шельфе РФ. Поэтому ваши поправки меняют полностью концепцию законопроекта, что недопустимо сегодня делать на втором чтении", — заявил член комитета Александр Ищенко.

Сегодня действует мораторий для допуска частных компаний на шельф и придется отменять постановление правительства о моратории, напомнил он. "Этим вопросом и президент озабочен. Еще в 2015 году было поручение президента, и оно отложено до рассмотрения данного вопроса на совещании у президента. Поэтому мы ждем все этого вопроса", — заметил депутат. Он также согласился с тем, что если сенаторы отзовут свои поправки, то потом можно будет "готовить новый законопроект". Экс-министр энергетики просит Минприроды допустить частные компании на шельф РФ

"Давайте посмотрим и разработаем, если это действительно актуальная тема и, действительно, она будет поддержана и правительством, и бизнесом. Почему нет? Очень хорошая инициатива", — заявил, в свою очередь, председатель думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев и спросил, что авторы буду делать со своими поправками. Сначала Орденов согласился отозвать поправки, но затем попросил их проголосовать, чтобы поставить в таблицу отклоненных. "Есть предложение написать в заключении, что поправки не поддерживаются, но комитет проработает вместе с профильным комитетом Совета Федерации и внесет отдельный совместный законопроект в рамках нынешней парламентской сессии или весной 2019 года".

ОБОСНОВАНИЕ ДОПУСКА ЧАСТНИКОВ К ШЕЛЬФУ

Перед этим сенатор заметил, что сложившаяся практика предоставления участков недр на шельфе без проведения аукционов показала, что "это право негативно сказывается на освоении недр континентального шельфа". Поэтому профильный комитет Совфеда поддерживает проведение таких аукционов, но одновременно выступает за расширение перечня их участников.

"Наш комитет считает, что проведение аукциона государством между двумя госкомпаниями лишено логики и смысла. Получается, что государство проводит аукцион для самого себя. Компании, которые отдают дивиденды государству, будут изымать свои средства и отдавать их опять-таки государству. При этом аргументируется предлагаемая редакция законопроекта тем, что это позволит повысить доходы бюджета. Повысить доходы бюджета в куда больших значениях можно путем допуска к аукционам за шельфовые месторождения российских частных компаний. Очевидно, что чем больше участников аукционов, тем больше цена, которую заплатит победивший недропользователь", — пояснил позицию комитета Орденов.

Он напомнил, что запрет для частных компаний на работы на шельфе был введен в 2008 году. "За эти 10 лет он показал свою неэффективность. Думаю, все согласятся с тем, что ситуация, которая сейчас сложилась, спустя 10 лет после введения запрета, является неудовлетворительной. Госкомпании получили в свой портфель наиболее крупные и привлекательные месторождения. Это почти 90% лицензионных участков", — отметил сенатор. Однако, по его словам, темп освоения большинства этих месторождений близок к нулю. "И чем дольше запрет действует, тем дольше простаивают еще не распределенные месторождения, и тем в большей степени мы отстаем в детальном геологическом изучении нашего арктического шельфа от зарубежных партнеров", — уверен Орденов.

"Темпы удаления уровня добычи на месторождениях наших основных нефтегазовых провинций в Западной Сибири вкупе с практически нулевым темпом развития инфраструктуры и геологоразведки на арктическом шельфе в среднесрочной перспективе ставят под угрозу энергетическую безопасность нашей страны. При сохранении нынешних темпов проведения геологоразведочных работ и введения месторождения в эксплуатацию на освоение арктического шельфа по разным оценкам уйдет от 40 до 100 лет", — подчеркнул сенатор. РФ представит летом заявку на арктический шельф новому составу комиссии ООН

"Понятно, что работа по геологическому изучению и бурению разведочных скважин у "Газпрома" и "Роснефти" идет слабыми темпами не только по вине этих компаний. Мы прекрасно знаем, что обе компании попали под санкции. Иностранные компании не могут работать с ними на шельфе и предоставлять свои технологии. С импортозамещением оборудования для бурения у нас все тоже далеко от идеала. Но это не повод терять время, санкции действуют уже три года. Эффективных способов их обхода в рамках разрешенного состава компаний мы так и не нашли. Значит, надо что-то делать", — продолжил член Совфеда.

Одним из способов придать импульс освоению шельфа, по его словам, является расширение перечня компаний, допущенных к работе на шельфе, за счет российских частных компаний. "Понятно, что должны быть высочайшие требования и по опыту работы на шельфовых месторождениях и по экологической составляющей. Эти требования не нужно снимать", — полагает Орденов. По его словам, есть российские компании, которые этим требованиям соответствуют. "У компаний есть опыт работы на шельфе пять и более лет, и высокие экологические стандарты работы по принципу так называемого "нулевого сброса", когда отходы вообще не попадают в море, а вывозятся на континент и утилизируются. Для Арктики это во сто крат актуальнее, чем где бы то ни было. Сегодня нет никаких логических и стратегических аргументов, почему этот запрет должен сохраниться", — резюмировал сенатор.