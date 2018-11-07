КИЕВ, 7 ноя — ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" подал иск к кабинету министров Украины о возмещении убытков в размере около 238 миллионов долларов, которые возникли из-за отказа правительства найти источники компенсации выполнения компанией специальных обязательств по продаже газа населению, следует из судебного решения, обнародованного в электронном реестре.

Кабмин Украины в 2015 году возложил на "Нафтогаз" на год специальные обязательства по продаже газа населению по регулируемым правительством ценам. Позднее правительство несколько раз продлевало действие этих обязательств. С 1 ноября действие обязательств закончилось. Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров.

"НАК "Нафтогаз Украины"… обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском к кабинету министров Украины… о взыскании в счет возмещения причиненного вреда в размере 6,634 миллиарда гривен (около 238 миллионов долларов)", — говорится в решении.

Согласно решению, требования "Нафтогаза" обоснованы тем, что кабмин своим бездействием, "которое заключается в не определении источников финансирования и порядка определения компенсации, предоставляемого субъектам рынка природного газа, нанес компании ущерб".