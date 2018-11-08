ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя /ПРАЙМ/. "Китайская энергетическая строительная компания" (China Energy Engineering Corporation) заинтересована в строительстве и модернизации электростанций на Дальнем Востоке, а также в создании метанолового завода в Приамурье, сообщает аппарат полпреда президента РФ в ДФО.

Этот вопрос с руководством китайских компаний в Пекине обсудил заместитель председателя правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он прибыл составе российской делегации на 23-ю регулярную встречу глав правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна.

"Интерес к энергетическим проектам в ДФО проявляет ряд инвесторов. "Китайская энергетическая строительная компания" заинтересована в строительстве (модернизации) электростанций на Дальнем Востоке в рамках разрабатываемой программы Минэнерго России, в соответствии с которой предусмотрена модернизация около 40 ГВт энергомощностей до 2035 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Трутнев поручил Агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта проработать возможность привлечения частных компаний в строительство электростанций в ДФО.

Также обсуждалось участие китайских компаний в проекте производства метанола в Сковородино Амурской области. Планируется, что объем производства составит около 1 миллиона тонн в год. "Китайская энергетическая строительная компания" готова приступить к проектированию завода, отмечает полпредство.

В создании нового производства готова принять компания "Чэнчжи" (Chengzhi). Сейчас идут переговоры с группой компаний "ЕСН" по возможным параметрам участия китайских бизнесменов в проекте. Подписано соглашение о сотрудничестве при строительстве завода метанола между Агентством и компанией "Чэнчжи", дополняется в сообщении.