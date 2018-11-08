МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. "Газпром нефть" договорилась с Ираком по снижению полки добычи нефти на проекте Бадра до 80 тысячи баррелей в сутки с прежних 170 тысяч, сообщил первый замгендиректора компании Вадим Яковлев.

"Мы достигли договоренности по текущей полке добычи и о механизме, который позволяет ускорить возмещение затрат… В этом году средний уровень добычи достигнет 80 тысяч баррелей в сутки, это и есть полка", — сказал Яковлев в интервью агентству Energy Intelligence.

Первоначально консорциум по разработке проекта планировал довести максимальную суточную добычу на Бадре до уровня 170 тысяч баррелей в сутки.

Месторождение Бадра находится в провинции Вассит на востоке Ирака. Промышленная добыча нефти на месторождении начата в мае 2014 года. Геологические запасы Бадры оцениваются в 3 миллиарда баррелей нефти. Согласно контракту от 2010 года, месторождение разрабатывает консорциум в составе "Газпром нефти" (в статусе оператора, 30%), Kogas (22,5%), Petronas (15%) и ТРАО (7,5%). Доля иракского правительства, которое представлено Oil Exploration Company, составляет 25%.