МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Тарифы на прокачку нефти по системе "Транснефти" в 2019 будут проиндексированы по принципу "инфляция минус", в именно на 3,87%, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

"Правлением ФАС принято решение проиндексировать тарифы "Транснефти" на 90% от уровня инфляции, прогнозируемой на 2019 год, а именно, на 3,87%", — сказал он.

"Транснефть" ранее обратилась в ФАС с просьбой повысить тариф на транспортировку нефти на 2019 год существенного выше предусмотренного уровня. Тарифы "Транснефти" в 2018–2020 годах должны индексироваться по принципу "инфляция минус 10%". Ранее ФАС предлагала продлить такой уровень индексации еще на 10 лет.