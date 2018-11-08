МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Норвежская нефтяная компания Aker BP временно закрыла месторождения Ivar Aasen и Edvard Grieg в Северном море из-за сворачивания работы нефтяного терминала Sture после столкновения там фрегата и танкера, пишет агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании и неназванный источник.

"Месторождение Ivar Aasen закрыто", — передает агентство слова представителя Aker BP. Другой источник агентства сообщил, что месторождение Edvard Grieg также прекратило работу.

Норвежская государственная нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) сообщила ранее в четверг, что временно остановит работу нефтяного терминала Sture после столкновения там фрегата и танкера.

ЧП произошло сегодня в 4.03 по местному времени (5.03 мск). В спасательный центр поступило сообщение о том, что фрегат "Хельге Ингстад" и танкер "Сола ТС" столкнулись у берегов в районе Хордаланна (центральная часть Норвегии). Фрегат потерял управление и начал дрейфовать к берегу со 137 людьми на борту, 127 из них были эвакуированы, 10 человек команды остаются на борту, чтобы удерживать контроль над кораблем. Семеро пострадало.