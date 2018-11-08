МОСКВА, 8 ноя ПРАЙМ. "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуарда Худайнатова считает, что ситуация с ее обвинением в продаже независимым АЗС на Камчатке топлива дороже, чем своим заправкам, была спровоцирована некоторыми участниками рынка для дополнительного обогащения, говорится в поступившем в ПРАЙМ заявлении компании.

"К сожалению, в последнее время, используя методы недобросовестной конкуренции в целях быстрого и спекулятивного личного обогащения, некоторые частные владельцы АЗС на Камчатке стали необоснованно выдвигать претензии в адрес группы компаний ННК. В ответ на эти обвинения компания подчеркивает, что закупочные цены на топливо для АЗС сети ННК и сторонних АЗС, расположенных на Камчатке, одинаковые: мы не делаем никаких преференций для собственных заправочных станций", — говорится в сообщении.

По мнению ННК, владельцы некоторых частных АЗС, используя ажиотажный спрос на фоне сложившегося дефицита нефтепродуктов на Дальнем Востоке, специально формируют условия рынка для необоснованного завышения цен на собственных заправочных станциях.

ННК заявила, что в своей деятельности руководствуется антимонопольным законодательством и принятыми правительством РФ мерами, направленными на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Компания намерена продолжить работу по бесперебойному обеспечению потребителей Камчатского края нефтепродуктами, сохраняя стабильную цену.

"К сожалению, организованная недобросовестными конкурентами провокационная кампания, направленная на дестабилизацию рынка нефтепродуктов в регионе, а также целенаправленное формирование негативного общественного мнения о нашей компании, оказывает влияние на позицию УФАС", — отмечается в материале, там также выражается надежда на справедливую и объективную оценку со стороны ФАС и региональных властей.

В октябре замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что территориальное управление ведомства возбудило дело против ННК из-за продажи независимым АЗС на Камчатке топлива дороже, чем своим заправкам. По его словам, то, каким образом ведет бизнес ННК на территории этого региона, может приводить к недобросовестной конкуренции.