ВАРШАВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Декларацию об усилении взаимодействия в сфере энергетической безопасности подписали в четверг в Варшаве США и Польша, передает корреспондент РИА Новости.

От американской стороны документ подписал министр энергетики Рик Перри, от польской – министр энергетики Кшиштоф Тхужевский. После подписания Тхужевский заявил, что "сотрудничество с США в области энергетической политики имеет особое значение для Польши".

По его словам, подписанная декларация – это "лучшее доказательство взаимной заинтересованность Польши и США в усилении сотрудничества в энергетической сфере". Он рассказал, что в декларации нашли место такие пункты, как "безопасность поставок, ядерная энергетика, кибербезопасность в области энергетики".

Ранее в четверг польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала с американской Cheniere Marketing International 24-летний контракт на поставку СПГ, согласно которому Польша в период 2019–2022 годов будет получать ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн СПГ (1,95 миллиарда кубов после регазификации).

Это не первый контракт PGNiG на покупку СПГ из США. В октябре польская госкомпания подписала контракт с американской Venture Global LNG на поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.

Глава польской PGNiG Петр Вожняк заявил, что американский СПГ обойдется Польше на 20-30% дешевле, чем сейчас российский газ.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома", однако традиционно заявляет о зависимости от российского газа и необходимости диверсификации. Подписанный в 1996 году контракт предусматривает поставки в Польшу из РФ до 10 миллиардов кубометров газа в год. В январе-сентябре текущего года Польша увеличила поставки газа из России на 11,7%. Потребление газа в стране увеличилось с 15 миллиардов кубометров в 2015 году до 17 миллиардов в 2017 году.