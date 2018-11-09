МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Лефортовский суд Москвы в пятницу рассмотрит вопрос о продлении срока ареста бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан, которая находится в СИЗО по обвинению в шпионаже.

Как ранее сообщал адвокат Цуркан Иван Павлов, ее обвиняют в передаче спецслужбам Молдавии данных о российских энергетических компаниях. По словам защитника, Цуркан обвиняют в том, что в августе 2004 года она стала агентом молдавской спецслужбы.

В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она передала этот документ спецслужбе Молдавии. При этом, как подчеркивает защитник, непонятно, где, как и при как обстоятельствах состоялась передача сведений.

По его словам, специалисты, привлеченные ФСБ, пришли к заключению, что сведения в этом документе составляют гостайну. Цуркан себя виновной не считает.

Дело маркировано грифом "совершенно секретно", поэтому о фабуле практически ничего не известно. По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в "сливе" Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".