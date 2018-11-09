МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в РФ на неделе с 29 октября по 4 ноября выросла на 2 копейки (0,1%) и составила 43,47 рубля за литр, при этом на Урале и Дальнем Востоке цена выросла на 11-12 копеек, свидетельствуют данные Росстата.

Минэнерго, ФАС РФ, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексироваться в рамках годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.

По данным Росстата на 6 ноября, стоимость бензина марки Аи-92 в среднем по России выросла на 2 копейки и составила 41,55 рубля за литр, Аи-95 — также на 2 копейки, до 44,83 рубля за литр. Марка Аи-98 подорожала на 8 копеек — до 50,25 рубля за литр. Стоимость дизтоплива увеличилась на 15 копеек (0,3%), составив 45,26 рубля за литр.

При этом цены в различных федеральных округах изменились за неделю по-разному. Так, на Дальнем Востоке они выросли на 12 копеек за неделю (плюс 0,3%, до 42,44 рубля за литр), на Урале — на 11 копеек (на 0,3%, до 42,02 рубля), в Сибири — на 3 копейки (на 0,07%, до 42,44 рубля). В остальных округах он подорожал на 1 копейку, или 0,02%: в Приволжском округе до 42,63 рубля, в Южном округе — до 44,65 рубля, Центральной России — до 43,84 рубля, на Северо-Западе — до 44,06 рубля. Лишь на Северном Кавказе цена бензина не изменилась, оставшись на уровне 44,38 рубля за литр.

За неделю с 29 октября по 4 ноября увеличение цен на бензин отмечалось в 23 центрах регионов. Больше всего цены выросли в Анадыре — на 4,9%, Улан-Удэ — на 1,2%. В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин не изменились.

Выпуск бензина в РФ за эту же неделю вырос на 1,9% к предыдущему периоду и составил 753,9 тысячи тонн, дизтоплива — на 2,9%, до 1,473 миллиона тонн, отмечает Росстат.