МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Власти Ирака близки к заключению соглашения с автономным Иракским Курдистаном о возобновлении экспорта нефти с месторождения "Киркук", сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, соглашение между федеральными властями Ирака и Курдистаном может быть достигнуто в текущем месяце. Согласно условиям потенциального соглашения, объем экспорта нефти из Киркука составит 200-400 тысяч баррелей в день.

Источники издания уточняют, что переговоры о возобновлении экспорта из Киркука, которые ведутся с прошлого года, ускорились под давлением Вашингтона. Отмечается, что поставки сырья этого месторождения помогут стабилизировать цены на нефть после вступления в силу санкций США против энергетического сектора Ирана.

Во вторник спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил агентству Блумберг, что США освободили Ирак от ряда обязательств по санкциям против Ирана. При этом агентство сообщило, что это послабление со стороны Вашингтона не распространяется на торговлю нефтью с Ираном. Хук также отметил, что правительство Ирака работает совместно с США над снижением влияния Ирана на иракский энергетический сектор и над наращиванием нефтедобычи на Киркуке.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливает все санкции против страны, в том числе вторичные. Часть санкций были введены в действие с 7 августа. Более существенные санкции, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.