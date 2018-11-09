ВАРШАВА, 9 ноя — ПРАЙМ. США благодарят Польшу и другие страны, сопротивляющиеся строительству газопровода "Северный поток-2", заявил министр энергетики Рик Перри на пресс-конференции по итогам подписания соглашения между Польшей и США о стратегическом диалоге в сфере энергетики.

"Мы согласны с нашими европейскими партнерами. Я хотел бы поблагодарить Польшу и многие другие страны, даже многих жителей Германии, которые понимают, что проект "Северный поток" не является бизнес-проектом", — сказал Перри. "Это такой политический гамбит, который дает России влияние на Европу", — заявил он.

При этом американский министр не теряет надежду на то, что "Северному потоку" можно помешать". "Призываем наших партнеров объединить силы и отказаться от этого проекта", — заявил Перри.

Он отметил, что США не поменяли своего отношения к строительству "Северного потока". "На тематику "Северного потока-2" было ясное заявление президента. Мы против этого проекта. Он не является коммерческим с точки зрения диверсификации. Президент по-прежнему обладает правом наложения санкций", — сказал глава американского минэнерго.

"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты выступают против этого проекта. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что лидер США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.