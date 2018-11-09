МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в Минэнерго подписанное со своей стороны соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

"ФАС России направила подготовленную и подписанную со своей стороны версию проекта соглашения о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов в Минэнерго",- сказал он.

Минэнерго, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексироваться в рамках годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 7 ноября поручил Минэнерго и ФАС подписать соглашения для стабилизации цен на топливо со всеми крупными нефтяными компаниями.