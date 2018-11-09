МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Суд округа Свеа в Швеции проведет предварительные слушания в рамках апелляции "Газпрома" на решения арбитража Стокгольма по спору с "Натфогазом" по поставкам газа 27 ноября, говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций "Газпрома".

"Газпром" оспаривает как предварительное, так и итоговое решение арбитража по поставкам газа в суде округа Свеа (Швеция). Предварительные слушания по апелляции назначены на 27 ноября", — говорится в документе.

Дата слушаний по апелляции "Газпрома" на решение арбитража Стогкольма по спору по транзиту газа пока не назначена, уточняется в проспекте к выпуску еврооблигаций.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.