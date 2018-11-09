МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Арбитраж Стокгольма объединил рассмотрение иска "Газпрома" о расторжении контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа с иском "Нафтогаза" по пересмотру тарифа на транзит газа на 11,6 миллиарда долларов, говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций "Газпрома".

"Арбитраж Стокгольма 6 сентября по ходатайству "Газпрома" постановил объединить рассмотрение иска (об отмене контрактов — ред.) с другим (иском "Нафтогаза" по тарифу на транзит газа — ред.)", — говорится в документе.

Расписание слушаний по этому делу еще не назначено.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

"Нафтогаз" в июле подал иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.