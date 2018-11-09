МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Группа "Газпром" в период с августа по октябрь привлекла у международных банков займы на 3,4 миллиарда евро, говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций "Газпрома".

Так, в августе группа привлекла заем на 400 миллионов евро до 2023 года, в сентябре — на 700 миллионов евро до 2025 года, а в октябре — 1,2 миллиарда евро у международного банка и 1,1 миллиарда евро у синдиката банков до 2023 года.

Кроме того, в сентябре группа "Газпром" привлекла 10 миллиардов рублей у российского банка до 2023 года и еще 330 миллионов евро в рамках кредитной линии, открытой в апреле.

Ранее совет директоров "Газпрома" одобрил рост программы заимствований компании на 2018 год на 24% — до 518 миллиардов рублей. При этом СМИ сообщали, что "Газпром" якобы приостановил свою программу внешних заимствований из-за судебного разбирательства с "Нафтогазом". Заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов в конце июня говорил, что компания планирует исполнить программу заимствований на 2018 год в полном объеме и уже исполнила ее почти на 50%.