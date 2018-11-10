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АБУ-ДАБИ, 10 ноя /ПРАЙМ/. Технический комитет экспертов ОПЕК+ предварительно оценивает выполнение венского соглашения всеми странами-участницами в октябре на уровне 104%, сообщил журналистам делегат от Алжира в ОПЕК Ашраф Бенхассин.

"Это предварительная оценка, потому что нам пока не хватает одного источника информации", — сказал он после заседания техкомитета.

"Она около 104%", — ответил он на вопрос, какова предварительная оценка комитета.

В субботу прошло заседание техкомитета по мониторингу Венского соглашения. В воскресенье состоится министерская встреча мониторингового комитета, в который входят представители только шести государств из всех 25 стран-участниц соглашения.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Добыча нефти в РФ в октябре 2016 года составляла 11,247 миллиона баррелей в сутки. От этого уровня Россия сокращала добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, до 10,947 миллиона баррелей в сутки.

Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.