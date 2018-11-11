АСТАНА, 11 ноя /ПРАЙМ/. Комиссия министерства по инвестициям и развитию Казахстана приступила к расследованию аварии на АО "АрселорМиттал Темиртау", где произошел пожар, сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

Вечером в субботу в экстренные службы региона поступило сообщение о пожаре на заводе АО "АрселорМиттал Темиртау". Прибывшие на место спасатели установили, что на заводе произошел обрыв газопровода, возникло факельное горение. Пожар был ликвидирован. Три человека обращались за медицинской помощью, но от госпитализации отказались.

"Министерством по инвестициям и развитию Казахстана создана комиссия по расследованию аварии на металлургическом комбинате", — говорится в сообщении министерства.

В министерстве сообщили, что вечером в субботу поступило сообщение об обрушении трубопроводов сжатого воздуха диаметром 820 миллиметров и кислородопровода диаметром 720 миллиметров со стороны кислородного цеха на АО "АрселорМиттал Темиртау".

"В результате произошло возгорание трубопровода газа, расположенного возле цеха обжига известняка. Повреждены конструкции здания конвертерного цеха с падением мостового крана. Повреждена машина непрерывной разливки заготовок (МНЛЗ-2), на МНЛЗ-3 повреждена водоподготовка. Повреждены сопутствующие трубопроводы (воды, пара, газа), кабельная продукция. Приостановлена работа конверторного цеха, цеха обжига известняка, всех прокатных цехов (ЛистоПрокатныхЦехов-1,2,3, ЦГЦА), доменный цех на тихом ходу", — сообщили в ведомстве.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав компании ArcelorMittal и является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. ArcelorMittal — один из крупнейших мировых производителей стали. Компания имеет представительства и производственные мощности в 60 странах.