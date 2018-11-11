АБУ-ДАБИ, 11 ноя — ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC и французская Total начнут изучать нетрадиционные ресурсы газа в ОАЭ, компании подписали соответствующее соглашение в воскресенье, говорится в сообщении ADNOC.

Согласно документу, Total получит долю в 40% в концессии Ruwais Diyab и начнет изучать, оценивать и разрабатывать нетрадиционные ресурсы газа в пределах концессии. В свою очередь, ADNOC оставит за собой долю в 60%.

"Соглашение по концессии с нетрадиционными ресурсами является первым в своем роде на Ближнем Востоке… Оно продвигает вперед цель ADNOC по достижению добычи газа в 1 миллиард кубических футов в день к концу следующего десятилетия (к 2030 году — ред.)", — отмечается в релизе.

Уточняется, что на стадию геологоразведки отводится шесть-семь лет. Сама же концессия рассчитана на 40 лет.

Также отмечается, что данное соглашение являются частью стратегии ADNOC по выходу ОАЭ на самообеспеченность газом и дальнейшему потенциальному выходу на нетто-экспорт газа.