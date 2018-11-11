АБУ-ДАБИ, 11 ноя — ПРАЙМ. Среднесуточная добыча углеводородов в России в ноябре находится на уровне прошлого месяца или меньше на 10-20 тыс. баррелей в сутки. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"В ноябре сейчас идет добыча на уровне октября месяца, может быть, чуть меньше — на 10-20 тысяч баррелей в сутки, примерно, плюс-минус", — ответил он на соответствующий вопрос.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Добыча нефти в РФ в октябре 2016 года составляла 11,247 миллиона баррелей в сутки. От этого уровня Россия сокращала добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, до 10,947 миллиона баррелей в сутки.