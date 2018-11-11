АБУ-ДАБИ, 11 ноя — ПРАЙМ. Министр энергетики Алжира Мустафа Гитуни (Mustapha Guitouni) и министр нефти Кувейта Бахит Рашиди (Bakheet Rashidi) не примут участие во встрече министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которая пройдет в воскресенье в Абу-Даби, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией.

Министр энергетики Алжира Гитуни пропустит заседание в связи с участием в министерской встрече членов Форума стран-экспортеров газа, которая пройдет 14 ноября в Тринидад-и-Тобаго. Министр нефти Кувейта не сможет принять участие во встрече комитета из-за наводнения в стране, где был введен режим чрезвычайной ситуации.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций о его корректировке был создан мониторинговый комитет (JMMC), в который входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии. В заседаниях комитета также принимают участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на правах президента ОПЕК.