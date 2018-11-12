МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин посетит церемонию завершения строительства морской части газопровода "Турецкий поток", которая состоится 19 ноября в Стамбуле, сообщает газета "Известия" со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.

"Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток"… Мероприятие состоится в Стамбуле 19 ноября", — заявляет издание со слов Ушакова.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.