НОВО-ОГАРЕВО, 12 ноя — ПРАЙМ. Ситуация с ценами на нефтепродукты в РФ должна быть рыночной, но эту сферу надо регулировать, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Мы понимаем, ситуация должна быть, безусловно, рыночная, она такой и является, но когда на мировом рынке нефти цены поднялись и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе эту сферу регулировать", — отметил Путин.

Он также отметил, что рост мировых цен на нефть не означает, что такая же сверхприбыль должна быть и при продажах внутри страны.

Открывая совещание, глава государства попросил профильного вице-премьера Дмитрия Козака доложить о работе по сдерживанию цен на нефтепродукты. Он отметил, что договоренность о том, что правительство проведет эту работу, была достигнута еще месяц назад.