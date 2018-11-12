АБУ-ДАБИ, 12 ноя — ПРАЙМ. "Лукойл" рассматривает вхождение в проект итальянской Eni в Нигерии, сообщил журналистам глава российской нефтяной компании Вагит Алекперов.

На вопрос, какой проект планирует разрабатывать "Лукойл" совместно с Eni, Алекперов ответил: "Проект в Нигерии. Это уже действующий проект, пока ведем переговоры".

"Мы всегда были активны в Западной Африке, Нигерии, Дании… поэтому мы ищем новые проекты", — добавил он.

"Лукойл" в начале ноября сообщил о подписании соглашения с Eni по обмену долями в блоках 10, 12 и 14 на мелководном шельфе Мексики. Кроме того, Алекперов в октябре говорил, что "Лукойл" рассчитывает на скорое начало проекта разработки одного из месторождений на блоке Мелейя в Египте, оператором которого является Eni.