МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Китай обогнал Японию, став крупнейшим импортером природного газа (в том числе сжиженного) в мире на фоне роста спроса на более экологичное топливо, а также перезапуска ядерных реакторов в Японии, сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на статистику и комментарии аналитика.

Согласно подсчетам агентства на основе данных таможенных служб Китая, общий импорт природного газа в этой стране в январе-октябре по трубопроводам, а также в виде сжиженного газа (СПГ) составил 72,06 миллиона тонн, что на треть больше прошлогоднего показателя.

При этом Япония импортировала 69,25 миллиона тонн за тот же период, согласно данным отслеживания судов Refinitiv Eikon. Это на 17% меньше, чем за первые десять месяцев 2017 года. Рейтер уточняет, что Япония ввозит весь газ в виде СПГ.

Как отмечает аналитик по энергетике в консультационной фирме FGE Эдмунд Сяу (Edmund Siau), рост импорта Китаем был спровоцирован стремлением правительства перейти с угля на природный газ в качестве основного и более экологичного источника энергии.

"Между тем, ядерные реакторы в Японии продолжают возобновлять работу, что снижает спрос на газовую электроэнергетику, и, следовательно, спрос на СПГ", — добавляет аналитик.

Рейтер добавляет, что Китай уже является крупнейшим в мире импортером нефти и угля, а также третьей по объему потребления природного газа (после США и России) страной в мире. При этом около 40% газа Китай вынужден закупать в других странах для обеспечения внутреннего спроса.