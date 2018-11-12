МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Из-за нехватки трубопроводных и железнодорожных мощностей Канада испытывает трудности с поставками нефти на рынок. По словам аналитиков, нефтяные терминалы Эдмонтон и Хардисти в канадской провинции Альберта переполнены нефтью, сообщает Dow Jones.

Канада, являющаяся четвертым по величине производителем нефти в мире, не смогла воспользоваться наблюдавшимся недавно ростом котировок, а теперь цены падают.

Котировки нефти в Канаде в пятницу ненадолго упали ниже 16 долларов за баррель после того, как федеральный суд штата Монтана заблокировал строительство ключевого трубопровода из канадской провинции Альберта в штат Небраска.

Это означает, что цена канадской нефти многократно ниже стоимости нефти в других странах, даже несмотря на падение цен нефти WTI на 21% с максимума октября, до примерно 60 долларов за баррель.