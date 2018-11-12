КИЕВ, 12 ноя /ПРАЙМ/. Луганская теплоэлектростанция (ТЭС), расположенная в подконтрольном Киеву населенном пункте Счастье у линии соприкосновения в Донбассе, возобновила частичные поставки угля из России, сообщила в понедельник пресс-служба частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Ранее пресс-служба ДТЭК сообщила, что Луганская ТЭС с 6 ноября перешла на использование природного газа в связи с остановкой поставок угля из РФ. Станция может получать уголь только с территории РФ, так как железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой Киевом территории нет.

"С 12 ноября на ДТЭК Луганскую ТЭС поступает уголь. Поставки с ШУ (шахтоуправления — ред.) "Обуховская" (Ростовская область, РФ) возобновлены не в полном объеме, поэтому для обеспечения стабильной работы станция продолжает использовать газ", — говорится в сообщении.

Компания сообщила, что с 2014 года поднимает вопрос о необходимости построить железнодорожную ветку к станции, которая соединит Луганскую ТЭС с железнодорожной системой Украины. Однако украинские власти не предпринимают никаких действий.

Луганская ТЭС — единственный производитель электроэнергии на подконтрольной Киеву части Луганской области, от нее зависит наличие света и тепла в домах миллиона украинцев. С апреля 2017 года поставки угля на ТЭС осуществлялись из актива ДТЭК в России — шахтоуправления "Обуховская" в Ростовской области. По данным украинских властей, с октября 2018 года РЖД якобы не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на его поставку.

В конце октября собственник Луганской ТЭК компания ДТЭК предупреждала, что на станции осталось 7 тысяч тонн угля, и этих запасов хватит на четыре дня работы станции.