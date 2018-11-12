ВАШИНГТОН, 12 ноя /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп считает, что цены на нефть завышены, если исходить из текущего объёма поставок на рынок, и призывает ОПЕК сохранить уровень добычи.

"Надеюсь, что Саудовская Аравия и ОПЕК не сократят добычу нефти. Стоимость нефти должна быть намного ниже, основываясь на поставках", — заявил он в своём Twitter.

Ранее в ходе пресс-конференции Трамп заявил, что его заслуга в том, что цены на нефть не пробили отметку 100 долларов за баррель, несмотря на санкции против Ирана.