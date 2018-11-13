МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Министр энергетики США Рик Перри заявил после встречи с президентом Украины Петром Порошенко, что США продолжают выступать против проекта "Северный поток-2".

"США остаются против "Северного потока-2" и любого источника энергии, который может стать заложником нестабильных государственных субъектов", — написал Перри в своем микроблоге в Twitter.

Вместе с тем он поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за его стремление диверсифицировать источники энергоносителей и заявил, что США всегда готовы оказать поддержку своим союзникам в виде "большого количества доступной энергии".

Ранее сообщалось, что Порошенко обсудил в понедельник с Перри вопрос поставки сжиженного газа из США и использование американских технологий для разработки запасов нефти и газа.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.