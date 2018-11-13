МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Независимый топливный союз (НТС), представляющий интересы независимых сетей АЗС, обратился с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину. НТС обращает внимание президента на необоснованное ужесточение позиции государственных структур по отношению к независимым сетям АЗС.

В НТС считают, что из-за экономической политики правительства независимые АЗС вынуждены продавать топливо по самым высоким ценам, топливо им отпускается в ограниченном объеме, а банки отказывают в кредитах. Представители правительства открыто призывают фискальные и надзорные ведомства к проверкам деятельности независимых АЗС, отвлекая внимание от борьбы с причинами на борьбу с последствиями кризиса на рынке моторного топлива внутри страны, говорится в письме, имеющемся в распоряжении агентства "Прайм".

НТС назвал действия правительства, направленные на стабилизацию внутреннего рынка, беспределом. В письме говорится, что независимые сети АЗС от отчаяния готовы провести всероссийскую забастовку.

В июне 2018 года в НТС были разработаны меры для комплексного реформирования внутреннего рынка моторного топлива России, которые были направлены в профильные ведомства.

НТС просит российского президента вмешаться и создать правительственную комиссию с участием представителей НТС и независимых АЗС в регионах с целью разработки необходимых мер, направленных на оздоровление ситуации на внутреннем рынке моторного топлива с учетом интересов всех участников процесса.