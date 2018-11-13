КИЕВ, 13 ноя /ПРАЙМ/. Второй энергоблок Хмельницкой АЭС досрочно подключен к энергосети после завершения капитального планового ремонта, сообщила во вторник оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом".

В сентябре "Энергоатом" сообщил, что второй энергоблок Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта.

"Тринадцатого ноября в 18.53 (19.53 мск) энергоблок №2 Хмельницкой АЭС досрочно подключен к энергосети после завершения капитального планового ремонта. Продолжается набор мощности", — говорится в сообщении на сайте компании.

По данным "Энергоатома", на Хмельницкой АЭС в работе находятся 2 энергоблока, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет, радиационный фон находится в норме.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.