ВАШИНГТОН, 13 ноя /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Соединенные Штаты поддерживают проекты диверсификации энергопоставок в Евросоюз, даже если в них участвуют российские компании, заявил замгоссекретаря по энергетике Марк Менезес в кулуарах Атлантического совета.

Он подчеркнул фундаментальный принцип: в ЕС должна появиться инфраструктура, которая позволит в будущем поставлять, в том числе, и американский СПГ в Европу.

"Мы верим в диверсификацию инфраструктуры энергопоставок. В этом регионе много источников газа. Есть "Газпром", есть поставки газа со всего мира, есть Норвегия. Мы просто хотели бы, чтобы там было достаточно инфраструктуры, которая даст возможность поставлять и СПГ из США в будущем. И вновь, если впоследствии появится инфраструктура, которая снизит стоимость газа для европейских партнеров и союзников, это будет хорошо для всех. Но мы должны быть уверены, что у них есть инфраструктура, которая позволит покупать и СПГ из США", — ответил он на вопрос в журналистов в ходе дискуссии в Атлантическом совете, какой именно проект СПГ на севере Германии США поддерживают. Был упомянут и проект российского "Новатэка" бельгийского Fluxys в порту Росток.

Президент США Дональд Трамп конце октября выразил удовлетворение тем, что Германия намерена профинансировать строительство проекта по поставке СПГ из США, несмотря на планы по строительству "Северного потока-2". Следом о поддержке проекта заявили и в госдепартаменте. Однако о каком именно СПГ-терминале шла речь, никто не говорил.

Старт обсуждению этой темы дала газета Wall Street Journal. Издание сообщило со ссылкой на свои источники, что канцлер Германии ФРГ Ангела Меркель предложила правительственную поддержку в размере 500 миллионов евро проекту строительства терминала для приема поставок сжиженного природного газа на севере страны. По данным издания, эту информацию она сообщила узкому кругу законодателей своей партии на одном из закрытых ужинов.

Ранее сообщалось, что совместное предприятие российского "Новатэка" и бельгийского Fluxys подписало с администрацией порта Росток в Германии соглашение об аренде земельного участка для строительства среднетоннажного СПГ-терминала в порту. Предполагается, что совместное предприятие, согласно официальному сообщению двух компаний, будет осуществлять проектирование, строительство, финансирование, владение и эксплуатацию среднетоннажного терминала по перевалке СПГ мощностью около 300 тысяч тонн в год.