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ВАШИНГТОН, 13 ноя /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Американский сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на торговое противостояние с Китаем, по-прежнему востребован в Азиатско-Тихоокеанском регионе, основными потребителями СПГ из США там могут стать Япония и Корея, заявил РИА Новости в кулуарах Атлантического совета замминистра США по энергетике Марк Менезес.

"Япония, Корея, в Азии по-прежнему высокий спрос на СПГ, несмотря на изменение в структуре спроса на СПГ в Китае", — ответил он на вопрос, кто может стать основным потребителем американского СПГ после того, как Китай стал постепенно отказываться от поставок из США после начала экономического противостояния.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе Евразийского экономического форума отмечал, что в США строятся заводы по сжижению СПГ суммарной мощностью около 60 миллионов тонн в год, большую часть объемов с которых планировалось отправить на растущий рынок КНР. Поэтому, по его словам, введение КНР импортных пошлин на американский СПГ как ответ на заградительные импортные пошлины, навредит энергетическому сектору США.

При этом, несмотря на это противостояние с Китаем, американский СПГ по-прежнему поступает туда. Так в конце октября стало известно, что партия американского СПГ, отправленная из терминала Sabine Pass, оператором которого является Cheniere Energy, направилась в Китай.

Это была первая партия американского газа после того, как в конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

Во вторник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на статистику и комментарии аналитиков, что о Китай обогнал Японию и стал крупнейшим импортером природного газа (в том числе сжиженного) в мире на фоне роста спроса на более экологичное топливо, а также перезапуска ядерных реакторов в Японии. Согласно подсчетам агентства на основе данных таможенных служб Китая, общий импорт природного газа в этой стране в январе-октябре, в том числе сжиженного, составил 72,06 миллиона тонн, что на треть больше прошлогоднего показателя.