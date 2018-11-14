ПЕКИН, 14 ноя — ПРАЙМ. Президент китайского энергогиганта PetroChina Чжан Цзяньхуа оставил свою должность, он назначен главой государственного энергетического управления Китая, следует из сообщения PetroChina и местных СМИ.

В середине октября подозреваемый в коррупции глава государственного энергоуправления Китая Нур Бекри был снят с должности.

По данным издания Paper.cn, о назначении Чжан Цзяньхуа было объявлено на партийном совещании ведомства в среду.

Тем временем PetroChina в заявлении на сайте компании сообщила, что Чжан Цзяньхуа подал совету директоров заявление об отставке в связи "с изменениями в работе" и покинул должности заместителя председателя правления, директора и президента компании.

Отмечается, что разногласий у экс-президента с советом директоров не было. Компания выразила искреннюю благодарность Чжан Цзяньхуа, назвав его преданным работе руководителем, который постоянно содействовал развитию компании.

Чжан Цзяньхуа родился в 1964 году, в 1986 году окончил Восточно-Китайский университет науки и техники по специальности переработка нефти. Он занял должность президента PetroChina в июне 2018 года. На протяжении 30 лет Чжан Цзяньхуа работал в сфере переработки нефти.