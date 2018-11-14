МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Французский концерн Alstom по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 сентября, получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров головной компании, в размере 563 миллионов евро, что в 2,6 раза превышает показатель годичной давности, сообщается в финансовой отчетности компании.

Объем продаж Alstom увеличился на 6,7% в годовом выражении — до 4 миллиардов евро. Скорректированный показатель EBIT составил при этом в отчетном периоде 285 миллионов евро, что в 1,6 раза выше показателя годичной давности.

По итогам 2018-2019 финансового года компания рассчитывает зафиксировать объем продаж в размере 8 миллиардов евро.

"Alstom добился отличных результатов в первой половине фингода, включая успешный запуск высокоскоростных поездов нового поколения во Франции и разработку проекта системы метро в Канаде", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров и гендиректора концерна Анри Пупар-Лафаржа (Henri Poupart-Lafarge).

Глава компании также отметил, что Alstom продолжает процесс слияния активов с Siemens Mobility — подразделением немецкого промышленного концерна Siemens. Завершение слияния по-прежнему ожидается в первом полугодии 2019 года.

Компания Alstom занимается производством и передачей электроэнергии, развитием железнодорожной инфраструктуры, занимает одну из ведущих позиций в области разработки инновационных и экологически безопасных технологий. Работает в более чем 60 странах мира. Число сотрудников составляет около 34,5 тысячи человек.