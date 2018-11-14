МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Доходы членов правления "Газпрома" за девять месяцев 2018 года снизились на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 2,132 миллиарда рублей, говорится в отчете "Газпрома" по РСБУ за третий квартал 2018 года.

В том числе, заработная плата членов правления в январе-сентябре выросла на 27,8% — до 809 миллионов рублей, премии снизились на 11,6% — до 1,297 миллиарда рублей, иные виды вознаграждений снизились на 28,4% — до 26,5 миллиона рублей.

В состав правления "Газпрома" входят 16 человек. За 2017 год доходы членов правления снизились на 0,2%, до 2,445 миллиарда рублей.