ТАЛЛИН, 14 ноя /ПРАЙМ/. Выход Эстонии, Латвии и Литвы из российской энергосистемы протестируют летом 2019 года, сообщил в среду председатель правления оператора эстонской электросети Elering Таави Вескимяги.

В июне страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. До 2025 года страны Балтии должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва).

"Первые испытания пройдут 8 или 29 июня и мы в течение 12 часов будем тестировать наши системы, посмотрим, насколько удачно. Потребитель не должен почувствовать на себе никаких изменений", — заявил Вескимяги порталу эстонского телерадиовещания ERR.

По его словам, для выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ электросети Эстонии, Латвии и Литвы соединяются с сетями континентальной Европы с помощью электрокабеля LitPol, а через кабель EstLink будут подключены сети Эстонии и Финляндии. При этом Вескимяги добавил, что при наличии большого количества рисков тестовое отключение производиться не будет.