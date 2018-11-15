БРЮССЕЛЬ, 14 ноя /ПРАЙМ/, Александр Шишло. Санкции США против Ирана могут сказаться на безопасности и стабильности Ирака и Афганистана, заявила в среду еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

"(Санкции) могут сказаться в конечном итоге на безопасности и стабильности таких государств, как Иран, Ирак и Афганистан", — сказала она, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Трансляцию выступления вела видеослужба Еврокомиссии.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.