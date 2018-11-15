МЕХИКО, 15 ноя /ПРАЙМ/. Глава Национальной комиссии по углеводородам Мексики Хуан Карлос Сепеда, почти десять лет возглавлявший нефтяной регулятор, покинет свой пост в день вступления в должность нового президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Соответствующее заявление Сепеды размещено на сайте комиссии.

Ранее предполагалось, что Сепеда уйдет из комиссии в мае, когда закончится его контракт. Сепеда, возглавлявший комиссию с 2009 года, в качестве главы нефтерегулятора Мексики продвигал энергореформу страны, которую Обрадор неоднократно критиковал и обещал пересмотреть.

Как говорится в заявлении, глава комиссии в 2019 году начнет работу в компании, занимающейся инфраструктурными проектами, не имеющей интересов в области разведки и добычи углеводородов.

Благодаря реформе энергетической отрасли, идущей в Мексике с конца 2013 года, впервые после почти 80 лет монополизма госкомпании Pemex в энергетическую сферу были допущены частные, в том числе иностранные, инвестиции. В рамках реформы Pemex и CFE (национальная энергосистема) получили право заключать контракты с частными компаниями. В настоящее время в стране работает 74 нефтекомпании из 20 стран. Среди иностранных игроков в Мексике — российский "Лукойл" и принадлежащая LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана DEA Deutsche Erdoel.

Вступающий в должность 1 декабря Обрадор обещал проверить все контракты, заключенные в рамках энергореформы.