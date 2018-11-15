ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя /ПРАЙМ/. Дальневосточная энергетическая компания (входит в группу "РусГидро") намерена ограничить электроснабжение объектов крупнейшей теплоснабжающей компанией Приморья "Примтеплоэнерго" за долги в 165,5 миллионов рублей, сообщает ДЭК.

"Краевое теплоснабжающее предприятие "Примтеплоэнерго" вновь не соблюдает представленный график погашения задолженности, накопленной еще в прошлом отопительном сезоне. Крупнейший поставщик тепла и горячей воды в Приморье также не в полном объеме оплачивает и текущее потребление. На сегодняшний день недоплата по сформированным ранее долгам перед ПАО "ДЭК" достигла 165,5 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до октября "Примтеплоэнерго" исполняло обязательства по графику погашения долгов, но в прошлом месяце компания недоплатила 90 миллионов рублей. "Примтеплоэнерго" предложила ПАО "ДЭК" скорректировать действующий график платежей в сторону уменьшения обязательств на 190 миллионов рублей, предлагая погасить ее в рассрочку до мая 2019 года.

"Энергокомпания считает такие условия соглашения неприемлемыми… Сегодня, 15 ноября, энергокомпания направит в адрес "Примтеплоэнерго" уведомление о введении ограничений на административно-хозяйственные и вспомогательные объекты предприятия по всей территории Приморского края. Если теплоснабжающая организация не примет меры по стабилизации расчетов в ближайшее время, то ограничения начнутся уже 27 ноября, а в декабре они могут быть усилены и затронут уже объекты теплоснабжения", — отмечают энергетики.

Комментарием "Примтеплоэнерго" РИА Новости пока не располагает.

"Примтеплоэнерго" является крупнейшей теплоснабжающей компанией Приморского края. В прошлом отопительном сезоне у предприятия возникли трудности в работе в связи с перебоями поставок топлива. Из-за нехватки топлива компании пришлось снижать параметры теплоснабжения жилых домов и социальных объектов в ряде городов Приморья. Местные власти обвинили "Примтеплоэнерго" в срыве отопительного сезона, затем последовала смена руководства предприятия.