БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 15 ноя /ПРАЙМ/. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко и глава "Роснефти" Игорь Сечин в четверг на судоверфи "Звезда" в Большом Камне подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на комплексное социально-экономическое развитие региона, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Как сообщила "Роснефть", соглашение предусматривает реализацию совместных мероприятий в рамках стратегических проектов по созданию нефтехимического комплекса ВНХК и судостроительного комплекса "Звезда", а также модернизацию социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры города Большой Камень, включая строительство жилья для работников судоверфи. Администрация края намерена обеспечить строительство 750 квартир в микрорайоне "Солнечный". "Звездой" уже сданы и заселены два дома по 68 квартир в Пятом микрорайоне города, ведется активное строительство целого квартала в Шестом микрорайоне, всего до 2023 года планируется построить около 5 тысяч квартир, полностью обеспечив потребности работников в жилье.

Среди других важных направлений сотрудничества — обеспечение потребностей хозяйственного комплекса и населения Приморского края в основных видах нефтепродуктов, осуществление контроля за их качеством. Будет рассмотрена возможность строительства новых автозаправочных комплексов и реконструкции действующих. Сотрудничество будет осуществляться и в реализации проектов по повышению уровня безопасности дорожного движения на дорогах Приморского края.

Стороны также договорились о возможности участия предприятий края в конкурсах на поставки товаров, в том числе импортозамещающей продукции, для нужд "Роснефти" и ее дочерних компаний для более широкого вовлечения местных производителей в реализацию проектов компании. Также соглашение предусматривает меры по укреплению платежной дисциплины теплоснабжающих организаций, отвечающих за поставки топочного мазута потребителям Приморья.

В документе оговаривается возможность поставок смазочных материалов и специальных жидкостей на промышленные и транспортные предприятия Приморья, а также применения современных дорожных вяжущих материалов для развития транспортной инфраструктуры края. Стороны также намерены осуществлять совместные мероприятия в рамках развития острова Русский, реализовывать проекты с применением современных технологий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов.

Ранее в четверг на заводе состоялась церемония первой резки стали для строительства танкера нового поколения типа "Афрамакс", который будут применять в экспортных программах "Роснефти".

Судостроительный комплекс "Звезда" создается консорциумом "Роснефтегаза", "Роснефти" и Газпромбанка в городе Большой Камень на базе дальневосточного завода "Звезда". Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.