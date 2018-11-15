МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который продлевает на год действие повышающего коэффициента при расчете НДПИ на газ для "Газпрома".

Законом продлевается на 2021 год повышающий коэффициент при расчете НДПИ на газ для собственников Единой системы газоснабжения, то есть для "Газпрома", пояснял на предыдущей неделе директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.

Эти доходы, по его словам, учтены в доходной части проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы, на что указала Счетная палата. Поэтому законодательство приводится в соответствие с замечаниями Счетной палаты, пояснял глава департамента.

Согласно действующему законодательству, с 1 сентября по 31 декабря 2018 года для "Газпрома" при расчете НДПИ действует коэффициент 2,055, на 2019-2020 годы он снижается до 1,4441, а с 2021 года — до 1.

Принятым Госдумой в четверг законом коэффициент 1,4441 предлагается сохранить и на 2021 год, а коэффициент 1 применять с 2022 года.

Закон также содержит нормы, направленные на совершенствование налогового законодательства в целях стимулирования деловой активности.