МЕХИКО, 15 ноя /ПРАЙМ/. Колумбийская Ecopetrol получила право на разработку четырех блоков углеводородов в Мексиканском заливе в США, сообщило издание Economista.

Компания будет работать на участках Green Canyon 404, 405, 448 и 492 площади Emerald. Таким образом, число блоков Ecopetrol в Мексиканском заливе в США увеличивается до 65. На 15 участках уже ведется добыча, общим объемом в среднем 12 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день.

Ecopetrol является крупнейшей компанией Колумбии, обеспечивающей более 60% добычи углеводородов страны. Компания также работает в США, Бразилии, Мексике и Перу.