БАГДАД, 16 ноя — ПРАЙМ. Власти Ирака и руководство курдской автономии на севере страны достигли соглашения о возобновлении экспорта нефти с месторождения в провинции Киркук, заявил РИА Новости представитель министерства нефти арабской республики Асем Джихад.

Экспорт нефти с месторождения в Киркуке в турецкий порт Джейхан был приостановлен более года назад после силового возвращения провинции, находившейся под контролем курдских вооруженных формирований пешмерга федеральному правительству.

"Между Багдадом и Эрбилем достигнута договоренность о возобновлении экспорта нефти через курдский трубопровод с месторождения в Киркуке в турецкий порт Джейхан. Ежедневный объем транспортируемой нефти будет составлять от пятидесяти до ста тысяч баррелей", — сказал Асем Джихад.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что переговоры о возобновлении экспорта из Киркука, которые ведутся с прошлого года, ускорились под давлением Вашингтона. Отмечается, что поставки сырья этого месторождения помогут стабилизировать цены на нефть после вступления в силу санкций США против энергетического сектора Ирана.

Провинция Киркук, несколько лет находившаяся под фактическим контролем автономных властей Иракского Курдистана, в октябре минувшего года была силой возвращена под свой контроль Багдадом. Багдад после этого заявил, что основывает специальный комитет по развитию нефтедобычи в этой провинции, а также создает группу экспертов совместно с BP для оценки ситуации.

Отношения федеральных властей Ирака с автономным Иракским Курдистаном обострились после проведения курдами референдума о независимости 25 сентября 2017 года, на который Багдад не дал разрешения. За независимость проголосовали 93% курдов.